Украинские женщины стали реже рожать - С.Арбузов

По его данным, в 2014 году количество родов составило 466 тыс., в 2015 - 412 тыс. и в 2016 г. - 365 тыс.

"В 2016 году коэффициент рождаемости в Украине составил 1,5 ребенка на одну женщину, тогда как для простого воспроизводства населения нужно 2 ребенка. В мире наше государство занимает сто восемьдесят шестое место по показателю рождаемости и тринадцатое место по показателю смертности", - отметил он.

По мнению политика, если так пойдет и дальше, в стране почти не останется детей, а значит обещание премьер-министра В.Гройсмана об исчезновении очередей в детские сады через три года - вполне реалистично.