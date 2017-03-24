Украинские женщины стали реже рожать - С.Арбузов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев • УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Количество родов в Украине в течение последних 3 лет демонстрирует устойчивую отрицательную динамику. Об этом сообщил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

По его данным, в 2014 году количество родов составило 466 тыс., в 2015 - 412 тыс. и в 2016 г. - 365 тыс.

"В 2016 году коэффициент рождаемости в Украине составил 1,5 ребенка на одну женщину, тогда как для простого воспроизводства населения нужно 2 ребенка. В мире наше государство занимает сто восемьдесят шестое место по показателю рождаемости и тринадцатое место по показателю смертности", - отметил он.

По мнению политика, если так пойдет и дальше, в стране почти не останется детей, а значит обещание премьер-министра В.Гройсмана об исчезновении очередей в детские сады через три года - вполне реалистично.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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