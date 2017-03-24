Українські жінки стали рідше народжувати – С.Арбузов

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Кількість пологів в Україні протягом останніх 3 років демонструє стійку негативну динаміку. Про це повідомив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов у Facebook, передає УНН.

За його даними, в 2014 році кількість пологів склала 466 тисяч, в 2015 — 412 тисяч і в 2016 — 365 тисяч.

“У 2016 році коефіцієнт народжуваності в Україні склав 1,5 дитини на одну жінку, тоді як для простого відтворення населення потрібно 2 дитини. У світі наша держава посідає 186-е місце за показником народжуваності і 13-е місце за показником смертності”, — зазначив він.

На думку політика, якщо так піде і далі, в країні майже не залишитися дітей, а отже обіцянка прем’єр-міністра В.Гройсмана про зникнення черг в дитячі садки через три роки — цілком реалістична.

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