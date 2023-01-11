Украинские защитники сбили российский вертолет и два вражеских БПЛА - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. В течение текущих суток украинские защитники сбили российский вертолет Ка-52, а также два вражеских разведывательных БПЛА, тип которых уточняется. Об этом информирует Генеральный Штаб Вооруженных Сил, передает УНН.
Детали
Кроме этого, украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 112 960 человек, 3094 танков и сотен единиц военной техники.