Украинские защитники сбили российский вертолет и два вражеских БПЛА - Генштаб

Детали

Кроме этого, украинская авиация в течение суток нанесла тринадцать ударов по районам сосредоточения оккупантов и три удара по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили вражеский пункт управления, четыре района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также три склада боеприпасов.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 112 960 человек, 3094 танков и сотен единиц военной техники.