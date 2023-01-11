Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 113 тисяч

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3094 (+10),



бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5),



артилерійських систем – 2078 (+5),



РСЗВ – 437 (+3),



засобів ППО ‒ 217 (+0),



літаків – 285 (+0),



гелікоптерів – 275 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),



крилатих ракет ‒ 723 (+0),



кораблів/катерів ‒ 17 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9),



спеціальної техніки ‒ 184 (+1).



Доповнення

Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.