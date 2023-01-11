Генштаб: кількість ліквідованих окупантів наблизилася до 113 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 112 960 осіб, 3094 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 112 960 (+490) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3094 (+10),
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- бойових броньованих машин ‒ 6159 (+5),
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- артилерійських систем – 2078 (+5),
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- РСЗВ – 437 (+3),
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- засобів ППО ‒ 217 (+0),
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- літаків – 285 (+0),
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- гелікоптерів – 275 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1862 (+2),
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- крилатих ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 17 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4826 (+9),
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- спеціальної техніки ‒ 184 (+1).
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Доповнення
Авіація Сил оборони завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.