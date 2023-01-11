Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 113 тысячам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 112 960 человек, 3094 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 112 960 (+490) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 3094 (+10),
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- боевых бронированных машин ‒ 6159 (+5),
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- артиллерийских систем – 2078 (+5),
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- РСЗО – 437 (+3),
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- средств ПВО ‒ 217 (+0),
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- самолетов – 285 (+0),
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- вертолетов – 275 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),
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- крылатых ракет ‒ 723 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 17 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9),
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- специальной техники – 184 (+1).
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Дополнение
Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.