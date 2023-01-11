Генштаб: количество ликвидированных оккупантов приблизилось к 113 тысячам

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.01.23 ориентировочно составляли:



личного состава – около 112 960 (+490) человек ликвидировано,



танков ‒ 3094 (+10),



боевых бронированных машин ‒ 6159 (+5),



артиллерийских систем – 2078 (+5),



РСЗО – 437 (+3),



средств ПВО ‒ 217 (+0),



самолетов – 285 (+0),



вертолетов – 275 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1862 (+2),



крылатых ракет ‒ 723 (+0),



кораблей/катеров ‒ 17 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4826 (+9),



специальной техники – 184 (+1).



Дополнение

Авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.