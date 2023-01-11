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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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The New York Times

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Окупанти за минулу добу понад 70 разів обстріляли територію України

Київ • УНН

 • 451306 перегляди

КИЇВ. 11 січня. УНН. Ворог завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранкове зведення Генштабу.

Окупанти за минулу добу понад 70 разів обстріляли територію України

Деталі

На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів.

Нагадаємо

Росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини минулоі доби. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади.

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