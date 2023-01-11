Окупанти за минулу добу понад 70 разів обстріляли територію України

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На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів.

Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів.

Нагадаємо

Росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини минулоі доби. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади.