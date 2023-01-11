Окупанти за минулу добу понад 70 разів обстріляли територію України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Ворог завдав 6 ракетних та 16 авіаційних ударів. Здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Херсонської областей. Про це повідомляє УНН з посиланням на ранкове зведення Генштабу.
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На всій території України залишається небезпека ворожих авіаційних та ракетних ударів.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження противника, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Українські ракетники і артилеристи уразили 3 пункти управління, 2 позиції російських ракетних військ та артилерії і 8 районів зосередження живої сили окупантів.
Нагадаємо
Росіяни завдали 33 удари по прикордонню Сумщини минулоі доби. Під обстрілами були Великописарівська та Есманьська громади.