Оккупанты за минувшие сутки более 70 раз обстреляли территорию Украины

Детали

На всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.

Напомним

Россияне нанесли 33 удара по пограничью Сумской области за прошедшие сутки. Под обстрелами были Великописаревская и Эсманьская общины.