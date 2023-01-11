Оккупанты за минувшие сутки более 70 раз обстреляли территорию Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Враг нанес 6 ракетных и 16 авиационных ударов. Осуществил более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Харьковской, Донецкой и Херсонской областей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генштаба.
Детали
На всей территории Украины остается опасность вражеских авиационных и ракетных ударов.
Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Украинские ракетчики и артиллеристы поразили 3 пункта управления, 2 позиции российских ракетных войск и артиллерии и 8 районов сосредоточения живой силы оккупантов.
Напомним
Россияне нанесли 33 удара по пограничью Сумской области за прошедшие сутки. Под обстрелами были Великописаревская и Эсманьская общины.