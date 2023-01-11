Українські захисники збили російський гелікоптер та два ворожих БПЛА - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Протягом поточної доби українські захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два ворожих розвідувальних БПЛА, тип яких уточнюється. Про це інформує Генеральний Штаб Збройних Сил, передає УНН.
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Окрім цього, українська авіація протягом доби завдала тринадцять удари по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 112 960 осіб, 3094 танків та сотень одиниць військової техніки.