Українські захисники збили російський гелікоптер та два ворожих БПЛА - Генштаб

Деталі

Окрім цього, українська авіація протягом доби завдала тринадцять удари по районах зосередження окупантів та три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили ворожий пункт управління, чотири райони зосередження живої сили та військової техніки противника, а також три склади боєприпасів.

Доповнення

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 112 960 осіб, 3094 танків та сотень одиниць військової техніки.