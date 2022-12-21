Украинские защитники ударили по складам оккупантов в Херсонской и Луганской областях – Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Украинские защитники ударили по складам боеприпасов, а также скопление личного состава оккупационных войск в Луганской и Херсонской областях. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Подтверждено огненное поражение 15 и 16 декабря этого года вражеских складов боеприпасов в районе населенного пункта Кадиевка Луганской области. Детонация на указанных составах продолжалась более 20 часов.
20 декабря этого года огневого поражения потерпели скопившиеся на полевом аэродроме в районе Каховки Херсонской области оккупанты. Там находились около 30 единиц артиллерийских систем разного типа, САУ и РСЗО, а также боеприпасы и горюче-смазочные материалы. Подробная информация по потере техники и личного состава уточняется.
В течение текущих суток украинская авиация в течение суток нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники. Также наши защитники сбили вражеский БпЛА типа “Форпост”, который стоит около 6 миллионов долларов США.
Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления и два района сосредоточения живой силы оккупантов.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 99 740 человек, 3002 танков, 282 самолетов, 267 вертолетов и сотен единиц военной техники.