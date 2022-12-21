Українські захисники уразили склади окупантів на Херсонщині та Луганщині – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Українські захисники уразили склади боєприпасів, а також скупчення особового складу окупаційних військ на Луганщині та Херсонщині. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального Штабу Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Відтак, підтверджено вогневе ураження 15 та 16 грудня цього року ворожих складів боєприпасів в районі населеного пункту Кадіївка Луганської області. Детонація на зазначених складах тривала понад 20 годин.
20 грудня цього року вогневого ураження зазнали окупанти, що скупчились на польовому аеродромі в районі Каховки Херсонської області. Там перебували близько 30 одиниць артилерійських систем різного типу, САУ та РСЗВ, а також боєприпаси та пально-мастильні матеріали. Детальна інформація щодо втрат техніки та особового складу уточнюється.
Протягом поточної доби українська авіація протягом доби завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Також наші захисники збили ворожий БпЛА типу “Форпост”, який коштує близько 6 мільйонів доларів США.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України, в той же час, уразили пункт управління та два райони зосередження живої сили окупантів.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 99 740 осіб, 3002 танків, 282 літаків, 267 вертольотів та сотень одиниць військової техніки.