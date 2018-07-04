Украинские юниорки завоевали семь медалей на ЧЕ по синхронному плаванию

Титул вице-чемпионки Европы в произвольной и технической программе сольного выступления завоевала Марта Федина.



"Серебро" в соревнованиях дуэтов в произвольной и технической программе получили Марина Алексеева и Владислава Алексеева.



Кроме того, украинки трижды поднимались на вторую ступень пьедестала и в групповых соревнованиях - группа техническая, группа произвольная и комбинированная группа.



Напомним, что аналогичное количество наград украинки завоевали на этапе Мировой серии в Лос-Анджелесе.