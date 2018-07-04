Украинские юниорки завоевали семь медалей на ЧЕ по синхронному плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Семь раз украинки покоряли вторую ступеньку пьедестала континентального первенства по синхронному среди юниоров, который прошел в столице Финляндии - Хельсинки, сообщает УНН со ссылкой на Минмолодежиспорта.
Титул вице-чемпионки Европы в произвольной и технической программе сольного выступления завоевала Марта Федина.
"Серебро" в соревнованиях дуэтов в произвольной и технической программе получили Марина Алексеева и Владислава Алексеева.
Кроме того, украинки трижды поднимались на вторую ступень пьедестала и в групповых соревнованиях - группа техническая, группа произвольная и комбинированная группа.
Напомним, что аналогичное количество наград украинки завоевали на этапе Мировой серии в Лос-Анджелесе.