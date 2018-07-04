Українські юніорки вибороли сім медалей на ЧЄ з синхронного плавання

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Сім разів українки підкорювали другу сходинку п’єдесталу континентальної першості з синхронного серед юніорів, що пройшов у столиці Фінляндії – Гельсінкі, інформує УНН з посиланням на Мінмолодьспорту.

Титул віце-чемпіонки Європи у довільній та технічній програмі сольного виступу виборола Марта Федіна.

"Срібло" у змаганнях дуетів в довільній та технічній програмі здобули Марина Алексєєва та Владислава Алексєєва.

Окрім того, українки тричі підіймалися на другу сходинку п’єдесталу і у групових змаганнях - група технічна, група довільна та комбінована група.

Нагадаємо, що аналогічну кількість нагород українки завоювали на етапі Світової серії в Лос-Анджелесі.

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