Українські юніорки вибороли сім медалей на ЧЄ з синхронного плавання

Титул віце-чемпіонки Європи у довільній та технічній програмі сольного виступу виборола Марта Федіна.



"Срібло" у змаганнях дуетів в довільній та технічній програмі здобули Марина Алексєєва та Владислава Алексєєва.



Окрім того, українки тричі підіймалися на другу сходинку п’єдесталу і у групових змаганнях - група технічна, група довільна та комбінована група.



Нагадаємо, що аналогічну кількість нагород українки завоювали на етапі Світової серії в Лос-Анджелесі.