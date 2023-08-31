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Украинские потери в войне в западных СМИ завышены - Данилов

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КИЕВ. 31 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация западных СМИ о том, что Украина потеряла в войне около 70 тысяч военных, не соответствует действительности. Об этом он сказал немецкому изданию Welt, передает УНН.

Цитата

"Что касается наших потерь, то это совершенно не соответствует действительности. Наша армия не была настолько большой, чтобы говорить о потерях в 70 000 солдат. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", - заявил Данилов.

Он заверил, что Украина ежедневно отслеживает все процессы на нашей территории, начиная с 24 февраля 2022 г. Поэтому ему непонятно, почему западные СМИ распространяют недостоверную информацию о наших потерях.

Напомним

По данным "Нью-Йорк Таймс", американские службы сейчас предполагают, что погибло до 120 000 россиян. Потери Украины составляют около 70 000 военнослужащих.

Дополнение

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 263 020 человек, 4436 танков и сотен единиц военной техники.

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