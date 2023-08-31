Украинские потери в войне в западных СМИ завышены - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что информация западных СМИ о том, что Украина потеряла в войне около 70 тысяч военных, не соответствует действительности. Об этом он сказал немецкому изданию Welt, передает УНН.
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"Что касается наших потерь, то это совершенно не соответствует действительности. Наша армия не была настолько большой, чтобы говорить о потерях в 70 000 солдат. Те, кто называет такие цифры, очевидно, не владеют точной информацией о ситуации в нашей стране", - заявил Данилов.
Он заверил, что Украина ежедневно отслеживает все процессы на нашей территории, начиная с 24 февраля 2022 г. Поэтому ему непонятно, почему западные СМИ распространяют недостоверную информацию о наших потерях.
Напомним
По данным "Нью-Йорк Таймс", американские службы сейчас предполагают, что погибло до 120 000 россиян. Потери Украины составляют около 70 000 военнослужащих.
Дополнение
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 263 020 человек, 4436 танков и сотен единиц военной техники.