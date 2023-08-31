Українські втрати у війні у західних ЗМІ завищені - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інформація західних ЗМІ про те, що Україна втратила у війні близько 70 тисяч військових, не відповідає дійсності. Про це він сказав німецькому виданню Welt, передає УНН.
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“Що стосується наших втрат, то це абсолютно не відповідає дійсності. Наша армія не була настільки великою, щоб говорити про втрати в 70 000 солдатів. Ті, хто називає такі цифри, очевидно, не володіють точною інформацією про ситуацію в нашій країні”, — заявив Данілов.
Він запевнив, що Україна щодня відстежує всі процеси на нашій території, починаючи з 24 лютого 2022 р. Тому йому незрозуміло, чому західні ЗМІ поширюють недостовірну інформацію про наші втрати.
Нагадаємо
За даними “Нью-Йорк Таймс”, американські служби зараз припускають, що загинуло до 120 000 росіян. Втрати України становлять близько 70 000 військовослужбовців.
Доповнення
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 263 020 осіб, 4436 танків та сотень одиниць військової техніки.