Ще плюс 610: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 263 020 осіб, 4436 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.08.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 263020 (+610) осіб
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- танків ‒ 4436 (+13) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 8604 (+8) од,
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- артилерійських систем – 5507 (+31) од,
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- РСЗВ – 734 (+1) од,
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- засоби ППО ‒ 500 (+0) од,
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- літаків – 315 (+0) од,
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- гелікоптерів – 316 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4417 (+22),
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- крилаті ракети ‒ 1445 (+26),
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- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 7976 (+23) од,
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- спеціальна техніка ‒ 830 (+5).
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