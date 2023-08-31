Еще плюс 610: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 263 020 человек, 4436 танков и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.08.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 263020 (+610) человек
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- танков - 4436 (+13) ед,
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- боевых бронированных машин - 8604 (+8) ед,
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- артиллерийских систем – 5507 (+31) ед,
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- РСЗО – 734 (+1) ед,
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- средства ПВО - 500 (+0) ед,
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- самолетов – 315 (+0) ед,
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- вертолетов – 316 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4417 (+22),
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- крылатые ракеты - 1445 (+26),
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- корабли /катера - 18 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 7976 (+23) ед,
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- специальная техника - 830 (+5).
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