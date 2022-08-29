Украинские военнослужащие и ветераны завоевали 33 золотые медали на соревнованиях в США

Детали

В этом году Игры Воинов проходили впервые с 2019 года. Их провели в 18-й раз. В течение двух предыдущих лет соревнования отменяли из-за COVID-19.

Украина впервые участвовала в соревнованиях. В августе представители ВСУ стали одной из трех команд-участниц Игор Воинов вместе со сборными США и Канады. Всего в 12 дисциплинах на старт вышли около 300 спортсменов.

Итоговое медальное наследие украинских ветеранов составило 70 наград. Из них – 33 золота, 19 серебряных и 18 бронзовых наград.

Напомним

С четырьмя медалями завершили украинские дзюдоисты выступление в индивидуальном первенстве на чемпионате мира среди кадетов в Сараево.