Українські військовослужбовці та ветерани здобули 33 золоті медалі на змаганнях у США
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. В американському штаті Флорида добігли кінця Ігри Воїнів. У змаганнях беруть участь військовослужбовці та ветерани, а організатором турніру є Міністерство оборони США. Українські військовослужбовці та ветерани здобули 33 золоті медалі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Суспільне спорт.
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Цього року Ігри Воїнів проходили вперше з 2019 року. Їх провели в 18-тий раз. Упродовж двох попередніх років змагання скасовували через COVID-19.
Україна вперше брала участь у змаганнях. У серпні представники ЗСУ стали однією з трьох команд-учасниць Ігор Воїнів, разом зі збірними США та Канади. Загалом у 12 дисциплінах на старт вийшли майже 300 спортсменів.
Підсумковий медальний доробок українських ветеранів склав 70 нагород. З них - 33 золота, 19 срібних та 18 бронзових нагород.
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