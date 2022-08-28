Україна здобула «золото» на етапі Діамантової ліги в Лозані
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. З чотирма медалями завершили українські дзюдоїсти виступ в індивідуальній першості на чемпіонаті світу серед кадетів у Сараєво. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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Четверту нагороду збірній приніс Олексій Болдирєв, виборовши «бронзу» в категорії до 90 кг.
У поєдинку за третє місце він переміг свого колегу по команді Нікіту Юданова.
В активі збірної України 4 медалі: 1 золота і 3 бронзові. Сьогодні в Сараєво наші спортсмени боротимуться за нагороди у змішаному командному турнірі.
Нагадаємо
У серії легкоатлетичних змагань "Діамантова ліга", переможцем в секторі стрибків у висоту став бронзовий призер чемпіонатів світу та Європи 2022 року українець Андрій Проценко.