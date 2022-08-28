Украина завоевала «золото» на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне

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Четвертую награду сборной принес Алексей Болдырев, завоевав «бронзу» в категории до 90 кг.

В поединке за третье место он победил своего коллегу по команде Никиту Юданова.

В активе сборной Украины 4 медали: 1 золотая и 3 бронзовые. Сегодня в Сараево наши спортсмены будут сражаться за награды в смешанном командном турнире.

Напомним

В серии легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига", победителем в секторе прыжков в высоту стал бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2022 украинец Андрей Проценко.