Украина завоевала «золото» на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. С четырьмя медалями завершили украинские дзюдоисты выступление в индивидуальном первенстве на чемпионате мира среди кадетов в Сараево. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
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Четвертую награду сборной принес Алексей Болдырев, завоевав «бронзу» в категории до 90 кг.
В поединке за третье место он победил своего коллегу по команде Никиту Юданова.
В активе сборной Украины 4 медали: 1 золотая и 3 бронзовые. Сегодня в Сараево наши спортсмены будут сражаться за награды в смешанном командном турнире.
Напомним
В серии легкоатлетических соревнований "Бриллиантовая лига", победителем в секторе прыжков в высоту стал бронзовый призер чемпионатов мира и Европы 2022 украинец Андрей Проценко.