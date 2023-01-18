Украинские военные сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный разведывательный беспилотник

Детали

По данным Генштаба, авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и 3 - по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Кроме того, наши защитники сбили вражеский вертолет Ка-52 и экспериментальный российский разведывательный БПЛА “Мерлин-ВР”.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины в то же время поразили 1 пункт управления, 1 район сосредоточения живой силы оккупантов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы, добавили в Генштабе.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 117 770 человек, 3 130 танков и 287 самолетов.