Ще плюс 820: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно становили:



особового складу ‒ близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,



танків ‒ 3130 (+9),



бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10),



артилерійських систем – 2108 (+4),



РСЗВ – 442 (+1),



засоби ППО ‒ 220 (+0),



літаків – 287 (+1),



гелікоптерів – 276 (+0),



БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4),



крилаті ракети ‒ 749 (+0),



кораблі/катери ‒ 17 (+0),



автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12),



спеціальна техніка ‒ 190 (+0).



Доповнення

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.