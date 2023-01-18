Ще плюс 820: Генштаб оновив дані про ліквідованих окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 117 770 осіб, 3 130 танків та 287 літаків. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.01.23 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 117 770 (+820) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 3130 (+9),
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- бойових броньованих машин ‒ 6225 (+10),
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- артилерійських систем – 2108 (+4),
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- РСЗВ – 442 (+1),
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- засоби ППО ‒ 220 (+0),
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- літаків – 287 (+1),
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- гелікоптерів – 276 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1876 (+4),
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- крилаті ракети ‒ 749 (+0),
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- кораблі/катери ‒ 17 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4889 (+12),
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- спеціальна техніка ‒ 190 (+0).
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Доповнення
Авіація ЗСУ протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження ворога, а також 4 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.