Еще плюс 820: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 117 770 человек, 3 130 танков и 287 самолетов. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.23 ориентировочно составляли:
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- личного состава - около 117 770 (+820) человек ликвидировано,
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- танков - 3130 (+9),
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- боевых бронированных машин - 6225 (+10),
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- артиллерийских систем - 2108 (+4),
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- РСЗВ – 442 (+1),
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- средства ПВО - 220 (+0),
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- самолётов – 287 (+1),
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- вертолётов – 276 (+0),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4),
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- крылатые ракеты - 749 (+0),
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- корабли/катера - 17 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12),
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- специальная техника - 190 (+0).
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Дополнение
Авиация ВСУ в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.