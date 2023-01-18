Еще плюс 820: Генштаб обновил данные о ликвидированных оккупантах

Детали

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.01.23 ориентировочно составляли:



личного состава - около 117 770 (+820) человек ликвидировано,



танков - 3130 (+9),



боевых бронированных машин - 6225 (+10),



артиллерийских систем - 2108 (+4),



РСЗВ – 442 (+1),



средства ПВО - 220 (+0),



самолётов – 287 (+1),



вертолётов – 276 (+0),



БПЛА оперативно-тактического уровня – 1876 (+4),



крылатые ракеты - 749 (+0),



корабли/катера - 17 (+0),



автомобильной техники и автоцистерн – 4889 (+12),



специальная техника - 190 (+0).



Дополнение

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.