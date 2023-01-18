Українські військові збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний розвідувальний безпілотник
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Українські захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА “Мерлін-ВР”, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, авіація Сил оборони протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
Окрім того, наші захисники збили ворожий гелікоптер Ка-52 та експериментальний російський розвідувальний БПЛА “Мерлін-ВР”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України в той же час уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби, додали у Генштабі.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 117 770 осіб, 3 130 танків та 287 літаків.