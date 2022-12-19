Украинские военные сбили два вражеских вертолета - Генштаб

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"Силы противовоздушной обороны сегодня сбили два вражеских вертолета. Информация по их типу пока уточняется", - говорится в сообщении.

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Как сообщили в Генштабе, украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ и 5 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов захватчиков.



Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили склад боеприпасов, 2 пункта управления и 2 района сосредоточения живой силы противника.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения россии в Украину достигли уже около 98 800 человек, 2988 танков и сотен единиц военной техники.