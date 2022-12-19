Українські військові збили два ворожих гелікоптери - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні українські захисники збили два ворожих гелікоптери, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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"Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.
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Як повдіомили у Генштабі, українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 98 800 осіб, 2988 танків та сотень одиниць військової техніки.