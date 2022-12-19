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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Українські військові збили два ворожих гелікоптери - Генштаб

Українські військові збили два ворожих гелікоптери - Генштаб

Київ • УНН

 • 633319 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Сьогодні українські захисники збили два ворожих гелікоптери, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Цитата

"Сили протиповітряної оборони сьогодні збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як повдіомили у Генштабі, українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 98 800 осіб, 2988 танків та сотень одиниць військової техніки.

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