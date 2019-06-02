Украинские военные отработали уничтожение морского десанта противника на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Украинские военные провели учения в акватории и на украинском побережье Азовского моря, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
Так, по легенде плановых учений, украинский противодесантной резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и при данной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона.
В пресс-центре объяснили, что акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа. Поэтому части и подразделения Объединенных сил на этом направлении, выполняя ежедневные боевые задачи на горячих участках фронта, одновременно готовятся к действиям во всех возможных оперативно-тактических сценариях для Приазовья.
Напомним, за 5 лет войны в Донбассе российские оккупанты убили более 240 украинских детей. Еще 56 - бесследно исчезли.