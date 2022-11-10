Украинские военные разбили позиции оккупантов на Юге и показали видео с "боевым орлом"

Детали

На днях, в результате мастерски проведенной аэроразведки («боевой орел») и удачной корректировки огня артой морпехов 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского на Херсонщине уничтожена российская боевая броневая машина вместе с личным составом вражеского ВОПа.

Добавим

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 78 690 человек, 2804 танков и сотен единиц военной техники.