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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

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Українські військові розтрощили позиції окупантів на Півдні і показали відео із "бойовим орлом"

Українські військові розтрощили позиції окупантів на Півдні і показали відео із "бойовим орлом"

Київ • УНН

 • 438702 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Морські піхотинці розтрощили позиції окупантів на Півдні українською артилерією, передає УНН із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Деталі

Днями, в результаті майстерно проведеної аеророзвідки («бойовий орел») та вдалого коригування вогню артою морпіхів 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на Херсонщині знищено російську бойову броньовону машину разом з особовим складом ворожого ВОПу.

Додамо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 78 690 осіб, 2804 танків та сотень одиниць військової техніки.

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