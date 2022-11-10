Українські військові розтрощили позиції окупантів на Півдні і показали відео із "бойовим орлом"

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Днями, в результаті майстерно проведеної аеророзвідки («бойовий орел») та вдалого коригування вогню артою морпіхів 36 окрема бригада морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського на Херсонщині знищено російську бойову броньовону машину разом з особовим складом ворожого ВОПу.

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Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 78 690 осіб, 2804 танків та сотень одиниць військової техніки.