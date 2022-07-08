Украинские военные разнесли два командных пункта вражеской армии на юге
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Украинские ракетчики-артиллеристы ночью нанесли точный удар по двум командным пунктам вражеской армии на юге. Об этом сообщает ОК "Юг", пишет УНН.
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"В эту ночь нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями нанесены точные мощные удары по двум командным пунктам вражеской армии. Результаты доразведываются", - отметили в командовании в Facebook.
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По данным ОК "Юг", в целом ситуация на юге "сложная, динамичная, но контролируется нашими войсками".
Как сообщается, противник пытается усилить артиллерийское давление на наши позиции, увеличивает количество обстрелов, но других активных действий не ведет. Продолжает атаковать тыловые районы.
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