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Українські військові рознесли два командні пункти ворожої армії на півдні

Українські військові рознесли два командні пункти ворожої армії на півдні

Київ • УНН

 • 126042 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Українські ракетники-артилеристи вночі завдали влучних ударів по двох командних пунктах ворожої армії на півдні. Про це повідомляє ОК "Південь", пише УНН.

Цитата

"Цією ніччю нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено влучні потужні удари по двом командним пунктам ворожої армії. Результати дорозвідуються", - зазначили у командуванні у Facebook.

Деталі

За даними ОК "Південь", в цілому ситуація на півдні "складна, динамічна, але контролюється нашими військами".

Як повідомляється, противник намагається посилити артилерійський тиск на наші позиції, збільшує кількість обстрілів, але інших активних дій не веде. Продовжує атакувати тилові райони.

Доповнення

ЗСУ вдарили по окупантах у Новій Каховці, ліквідували та поранили кілька десятків рашистів.

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