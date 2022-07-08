Українські військові рознесли два командні пункти ворожої армії на півдні

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"Цією ніччю нашими ракетно-артилерійськими підрозділами нанесено влучні потужні удари по двом командним пунктам ворожої армії. Результати дорозвідуються", - зазначили у командуванні у Facebook.

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За даними ОК "Південь", в цілому ситуація на півдні "складна, динамічна, але контролюється нашими військами".

Як повідомляється, противник намагається посилити артилерійський тиск на наші позиції, збільшує кількість обстрілів, але інших активних дій не веде. Продовжує атакувати тилові райони.

Доповнення

ЗСУ вдарили по окупантах у Новій Каховці, ліквідували та поранили кілька десятків рашистів.