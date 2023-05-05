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Украинские военные не сбивали над Киевом гиперзвуковую ракету "Кинжал" - ЦСК

Киев • УНН

 • 3517549 просмотра

КИЕВ. 5 мая. УНН. Украинские военные не сбивали ночью 4 мая над Киевом гиперзвуковую ракету «Кинжал». Той ночью баллистических целей в воздушном пространстве не фиксировали. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Центр стратегических коммуникаций сообщает, что украинские медиа сообщили о сбитии гиперзвуковой ракеты «Кинжал» 4 мая. В ВСУ говорят, что враг не применял это вооружение.

Цитата

«Фейк: ночью 4 мая над Киевом Силы обороны сбили гиперзвуковую ракету типа Х-47 «Кинжал». Такую информацию распространили украинские медиа. В качестве «доказательства» ресурсы приводят фото якобы обломков этой ракеты», - говорится в сообщении.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявлял, что той ночью баллистических целей в воздушном пространстве не фиксировали. Кроме этого, в утренней сводке 4 мая ВС сообщали только о вражеской атаке беспилотниками.

«В комментарии Суспільному Игнат уточнил, что вероятность применения баллистики действительно была, но такого факта не зафиксировано», - информирует Центр стратегических коммуникаций.

Дополнение

Ночью 4 мая в украинском небе было уничтожено 18 ударных дронов и один разведывательный БПЛА.

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