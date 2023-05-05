Українські військові не збивали над Києвом гіперзвукову ракету "Кинджал" - ЦСК
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Українські військові не збивали вночі 4 травня над Києвом гіперзвукову ракету «Кинджал». Тієї ночі балістичних цілей у повітряному просторі не фіксували. Про це УНН повідомляє з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
Центр стратегічних комунікацій повідомляє, що українські медіа повідомили про збиття гіперзвукової ракети «Кинджал» 4 травня. У ЗСУ кажуть, що ворог не застосовував це озброєння.
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«Фейк: вночі 4 травня над Києвом Сили оборони збили гіперзвукову ракету типу Х-47 «Кинджал». Таку інформацію поширили українські медіа. Як «доказ» ресурси наводять фото нібито уламків цієї ракети», - йдеться в повідомленні.
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат заявляв, що тієї ночі балістичних цілей у повітряному просторі не фіксували. Крім цього, у ранковому зведенні 4 травня ПС повідомляли лише про ворожу атаку безпілотниками.
«У коментарі Суспільному Ігнат уточнив, що ймовірність застосування балістики справді була, але такого факту не зафіксовано», - інформує Центр стратегічних комунікацій.
Доповнення
Вночі 4 травня в українському небі було знищено 18 ударних дронів та один розвідувальний БпЛА.