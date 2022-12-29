Украинские военные ликвидировали более 50 оккупантов на Запорожье
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Вооруженные силы Украины в районе Бердянска, что на Запорожье, уничтожили более 50 человек, передает УНН со ссылкой на возведение Генерального штаба.
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"28 декабря, в результате огневого поражения подразделениями Сил обороны вражеских позиций в районе Бердянска Запорожской области, ликвидировано более 50 оккупантов", - говорится в сообщении.
Добавим
Как сообщили в Генштабе, на Запорожском и Херсонском направлениях враг осуществил обстрелы позиций наших войск по танкам, минометам и ствольной артиллерии в районах более 35 населенных пунктов. Среди них – Малиновка, Белогорье, Малая Токмачка и Малые Щербаки Запорожской области и Змиевка, Антоновка, Зеленовка, Днепровское, Огромное на Херсонщине.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 104 560 человек, 3018 танков, 268 вертолетов и сотен единиц военной техники.