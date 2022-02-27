Украинские военные до конца войны каждый месяц будут получать 100 тысяч грн

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“Наши военные воюют на за деньги, а за сегодня, за завтра. И очень жестко отвечают за то, что было вчера. Но мы должны понимать, что сегодня это самая важная работа - быть военным, защищать страну. И поэтому я очень хочу, чтобы государство достойно платило за эту работу. Мы будем платить нашим военнослужащим, которые держат в руках оружие, по 100 тысяч гривен в месяц. Не для того, чтобы нам говорили “спасибо”. А для того, чтобы они знали, что Украина им точно благодарна. И так будет до тех пор, пока не закончится война”, - заявил Зеленский.

Добавим

Ориентировочные потери врага за три предыдущих дня захватнической войны Российской Федерации в Украине уничтожено 27 самолетов, 26 вертолетов и 146 танков.



Напомним

24 февраля в 5.00 Вооруженные силы Российской Федерации начали обстреливать военные объекты Вооруженных сил Украины, а также аэродромы в Борисполе, Озерном, Кульбакином, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке.

В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы и на границе с оккупированным Крымом.

На всей территории Украины ввели военное положение.