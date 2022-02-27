Українські військові до кінця війни кожен місяць отримуватимуть 100 тисяч грн
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Українські військові, які тримають зброю та захищають Україну від російських окупантів, отримуватимуть 100 тисяч гривень кожного місяця доки не закінчиться війна. Про це у своєму відеозверненні заявив глава української держави Володимир Зеленський, передає УНН.
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“Наші військові воюють на за гроші, а за сьогодні, за завтра. І дуже жорстко відповідають за те, що було вчора. Але ми маємо розуміти, що сьогодні це найважливіша робота - бути військовим, захищати країну. І тому я дуже хочу, щоб держава гідно платила за цю роботу. Ми будемо платити нашим військовослужбовцям, які тримають в руках зброю, по 100 тисяч гривень на місяць. Не для того, щоб нам казали “дякую”. А для того, щоб вони знали, що Україна їм точно вдячна. І так буде до тих пір, поки не закінчиться війна”, - заявив Зеленський.
Додамо
Орієнтовні втрати ворога за три попередні доби загарбницької війни Російської Федерації в Україні - знищено 27 літаків, 26 гелікоптерів і 146 танків.
Нагадаємо
24 лютого о 5.00 Збройні сили Російської Федерації почали обстрілювати військові об'єкти Збройних сил України, а також аеродроми в Борисполі, Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці.
Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на кордоні з окупованим Кримом.
На всій території України ввели воєнний стан.