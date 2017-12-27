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Украинские военные части в Крыму в 2014 году блокировали завезенные люди - свидетель

Киев • УНН

 • 18813 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Украинские военные части в Крыму в конце февраля - начале марта в 2014 года блокировали люди, завезенные извне на полуостров. Об этом сегодня во время допроса в Оболонском районном суде Киева, который рассматривает уголовное производство по обвинению экс-президента Виктора Януковича в государственной измене заявила помощник командующего ВМС Украины Марина Каналюк, передает корреспондент УНН.

Украинские военные части в Крыму в 2014 году блокировали завезенные люди - свидетель

“Они были привезены. У них было характерное произношение — не севастопольское, не крымское, и они блокировали части, в том числе и наш штаб в Севастополе. Затем появились отряды "самообороны" и там были эти люди вместе с местными, в том числе пенсионерами. Эти довольно молодые люди потом были одеты в форму военных Российской Федерации”, - сказала Каналюк.

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Эту информацию на допросе в суде подтвердил другой свидетель — бывший командующий в/ч А-4515 Юлий Мамчур, который в то время служил на аэродроме “Бельбек”.

“По характерному разговору людей, которые блокировали нашу часть, формой мы идентифицировали их как российских военнослужащих”, — отметил Мамчур.

Ранее в ходе судебного заседания командующий ВМС ВС Украины Игорь Воронченко заявил, что с января 2014 года войска РФ начали передвигаться Крымом без согласования.

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведении агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.

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