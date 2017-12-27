Українські військові частини у Криму у 2014 році блокували завезені люди - свідок

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українські військові частини у Криму наприкінці лютого – початку березня у 2014 року блокували люди, завезені із зовні на півострів. Про це сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді заявила помічник командуючого ВМС України Марина Каналюк, передає кореспондент УНН.