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Українські військові частини у Криму у 2014 році блокували завезені люди - свідок

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Українські військові частини у Криму наприкінці лютого – початку березня у 2014 року блокували люди, завезені із зовні на півострів. Про це сьогодні під час допиту в Оболонському районному суді Києва, який розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича у державній зраді заявила помічник командуючого ВМС України Марина Каналюк, передає кореспондент УНН.

Українські військові частини у Криму у 2014 році блокували завезені люди - свідок

“Вони були привезені. У них був характерна вимова — не севастопольська, не кримська, і вони блокували частини, у тому числі й наш штаб у Севастополі. Потім з'явилися загони "самооборони" і там були ці люди разом із місцевими, в тому числі пенсіонерами. Ці доволі молоді люди потім були одягнені у форму військових Російської Федерації”, — сказала Каналюк.

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Цю інформацію на допиті в суді підтвердив інший свідок — колишній командувач в/ч А-4515 Юлій Мамчур, який на той час служив на аеродромі “Бельбек”.

“За характерною розмовою людей, які блокували нашу частину, формою ми ідентифікували їх як російських військовослужбовців”, — зазначив Мамчур.

Раніше під час судового засідання командувач ВМС ЗС України Ігор Воронченко заявив, що з січня 2014 року війська РФ почали пересуватися Кримом без узгодження.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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