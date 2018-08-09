Украинские военные участвуют в учениях в Грузии

Все операции предусматривают взаимодействие, высокий уровень подготовки и слаженность действий для успешного выполнения поставленной задачи.



На полигоне Вазиани участники учений отрабатывают элементы тактической подготовки по стандартам НАТО, совершенствуют навыки по ведению боевых действий в городской местности, осуществления штурма с высадкой с вертолетов, зачистки помещения, эвакуации раненого с места боевых действий, освобождение заложников и их перемещение в безопасное место.

"Целью маневров является координация и взаимодействие подразделений стран-членов и стран-партнеров НАТО, а финальным этапом станут показательные слаженные действия многонационального подразделения по уничтожению условного противника. Относительно морских пехотинцев ВМС ВС Украины, хочется отметить их лучшую сторону, чувствуется мощная слаженность подразделения, они действуют как одно целое", - отметил руководитель учений от ВС Грузии генерал Табатадзе Шавлег.



Сегодня начинается активная фаза учений, во время которых украинские морские пехотинцы совершат перемещения на соответствующую местность горного хребта Норио, где в течение трех суток будут отрабатывать оборону горной местности и уничтожения условного противника.



Стоит отметить, что после каждого этапа обучения осуществляется анализ проведенных действий и избирается оптимальный вариант ведения действий на местности.



Напомним, что учения продлятся до 14 августа, после завершения состоится планирования учений на 2019 год.



Напомним, учения НАТО Noble Partner 2018 начались 1 августа в Грузии.