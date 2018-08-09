Українські військові беруть участь у навчаннях у Грузії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Близько 100 морських піхотинців Військово-Морських Сил ЗС України продовжують тренуватися спільно з військовослужбовцями країн-членів та країн-партнерів НАТО під час щорічного багатонаціонального навчання Noble Partner — 2018 в Грузії. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
Всі операції передбачають взаємодію, високий рівень підготовки та злагодженість дій задля успішного виконання поставленого завдання.
На полігоні Вазіані учасники навчання відпрацьовують елементи тактичної підготовки за стандартами НАТО, удосконалюють навички щодо ведення бойових дій у міській місцевості, здійснення штурму з висадкою з гелікоптерів, зачистки приміщення, евакуації пораненого з місця бойових дій, звільнення заручників та їх переміщення до безпечного місця.
"Метою маневрів є координація та взаємодія підрозділів країн-членів та країн-партнерів НАТО, а фінальним етапом стануть показові злагоджені дії багатонаціонального підрозділу по знищенню умовного противника. Щодо морських піхотинців ВМС ЗС України, то хочеться відзначити їх кращу сторону, відчувається потужна злагодженість підрозділу, діють як одне ціле", — зауважив керівник навчання від ЗС Грузії генерал Табатадзи Шавлег.
Сьогодні розпочинається активна фаза навчань, під час яких українські морські піхотинці здійснять переміщення на відповідну місцевість гірського хребта Норіо, де протягом трьох діб відпрацьовуватимуть оборону гірської місцевості та знищення умовного противника.
Варто зазначити, що після кожного етапу навчання здійснюється аналіз проведених дій та обирається найоптимальніший варіант ведення дій на місцевості.
Нагадаємо, що навчання триватимуть до 14 серпня, після завершення відбудеться планування навчань на 2019 рік.
Нагадаємо, навчання НАТО Noble Partner 2018 почалися 1 серпня в Грузії.