Украинские вина все активнее покупают за рубежом
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июня. УНН. В январе-мае 2018 года Украина экспортировала 921 тыс. дал. водки, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные статистики, передает УНН.
В частности, в мае на экспорт было поставлено 200,5 тыс. дал. украинской водки.
Также, в течение первых пяти месяцев этого года Украина поставила на экспорт 145 тыс. дал. вина, что на 37% больше, чем в январе-мае 2017 года.
Достаточно существенно вырос и экспорт шампанского. В январе-мае 2018 года Украина экспортировала 86,1 тыс. дал. шампанского, на 78% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Вместе с тем, показатели производства алкоголя в Украине продолжают падать. С начала года сокращение составило 15% по водке, 34% по шампанскому, 5% по коньяка.
Причины упадка легальных производителей специалисты видят в нелепой налоговой политике государства, которая пошла на значительное повышение алкогольных акцизов, предоставив таким образом теневым игрокам рынка карт-бланш для активного развития.
Обострилась ситуация из-за низкой покупательной способности граждан и неэффективной борьбы с “нелегалами” со стороны правоохранительных органов.
В итоге — уровень теневого алкогольного рынка, по разным оценкам, в настоящее время достигает отметки от 60% до 70%.
Заметим, что, по словам эксперта алкогольного рынка Игоря Товкача, теневой рынок просто “задавил” легальных производителей алкоголя.