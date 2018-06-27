Українські вина все активніше купують за кордоном
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. У січні-травні 2018 року Україна експортувала 921 тис. дал. горілки, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це свідчать дані статистики, передає УНН.
Зокрема, у травні на експорт було поставлено 200,5 тис. дал. української горілки.
Також, протягом перших п'яти місяців цього року Україна поставила на експорт 145 тис. дал. вина, що на 37% більше, ніж у січні-травні 2017 року.
Досить суттєво зріс експорт і шампанського. У січні-травні 2018 року Україна експортувала 86,1 тис. дал. шампанського, що на 78% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
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Разом з тим, показники виробництва алкоголю в Україні продовжують падати. З початку року скорочення сягнуло 15% по горілці, 34% по шампанському, 5% по коньяку.
Причини занепаду легальних виробників фахівці вбачають у недолугій податковій політиці держави, яка пішла на значне підвищення алкогольних акцизів, надавши таким чином тіньовим гравцям ринку карт-бланш для активного розвитку.
Загострилася ситуація через низьку купівельну спроможність громадян та неефективну боротьбу з "нелегалами" з боку правоохоронних органів.
У підсумку – рівень тіньового алкогольного ринку, за різними оцінками, наразі досягає позначки від 60% до 70%.
Зауважимо, що, за словами експерта алкогольного ринку Ігоря Товкача, тіньовий ринок просто "задавив" легальних виробників алкоголю.