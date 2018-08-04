Украинские спортсменки завоевали медаль ЧЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. В рамках чемпионата Европы по летним видам спорта в Глазго украинские спортсменки оформили получение 5-й медали для нашей страны, передает УНН.
В парных четверках экипаж в составе Дарьи Верхоляд, Елены Буряк, Анастасии Коженковой и Евгении Довгородько стал вторым +2,94 с.
После первых 500 метров Украинская вообще не попадали в число призеров занимая 4-й уровень. Однако с преодолением каждых последующих 500 метров “желто-голубые” играли одну позицию и в итоге стали вторыми после 2 тысяч метров дистанции.
Золотые награды в активе экипажа из Польши, тройку лучших замкнули нидерландки +4,03 с.
Отметим, что в аналогичных соревнованиях у мужчин украинцы были близки к награде, но выпустили ее в конце, уступив 0,02 с.
Добавим, что сборная Украины на первых в истории ЧЕ по летним видам спорта имеет 2 “золотые” и 3 серебряные медали.