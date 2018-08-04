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Українські веслувальниці вибороли медаль ЧЄ

Українські веслувальниці вибороли медаль ЧЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. В рамках чемпіонату Європи з літніх видів спорту в Глазго українські веслувальниці оформили здобуття 5-ї медалі для нашої країни, передає УНН.

У парних четвірках екіпаж у складі Дарини Верхоляд, Олени Буряк, Анастасії Коженкової та Євгенії Довгородько став другим +2,94 с.

Після перших 500 метрів українки взагалі не потрапляли до числа призерів займаючи 4-й щабель. Проте з подоланням кожних наступних 500 метрів “жовто-блакитні” відігравали одну позицію та в підсумку стали другими після 2 тисяч метрів дистанції.

Золоті нагороди в активі екіпажу з Польщі, трійку кращих замкнули нідерландки +4,03 с.

Відзначимо, що в аналогічних змаганнях у чоловіків українці були близькими до нагороди, але випустили її наприкінці, поступившись 0,02 с.

Додамо, що збірна України на перших в історії ЧЄ з літніх видів спорту має 2 “золоті” і 3 срібні медалі.

Українські Національні Новини

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