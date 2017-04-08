Украинские тяжелоатлеты завоевали серебряные награды на чемпионате Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Украинские тяжелоатлеты продолжили пополнять копилку "желто-голубых" на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Сплите, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
Украинец Дмитрий Чумак (94 кг) собрал полный комплект наград. Наш соотечественник с суммой 388 кг стал серебряным призером соревнований. За покорение штанги весом 174 кг в рывке спортсмен награжден "малой" бронзой, а "малое" золото украинец получил за толчок в 214 кг.
Украинка Валентина Кисиль (90 кг) также стала серебряным призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике. В.Кисиль с суммой 240 кг поднялась на вторую ступень пьедестала. В рывке нашей спортсменке покорилась штанга весом 110 кг, а в толчке 130 кг, что принесло ей соответственно "малую" золотую и серебряную награды.
Как сообщал УНН, чемпионом Европы от Украины стал Александр Пелешенко.