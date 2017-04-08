Украинские тяжелоатлеты завоевали серебряные награды на чемпионате Европы

Украинец Дмитрий Чумак (94 кг) собрал полный комплект наград. Наш соотечественник с суммой 388 кг стал серебряным призером соревнований. За покорение штанги весом 174 кг в рывке спортсмен награжден "малой" бронзой, а "малое" золото украинец получил за толчок в 214 кг.

Украинка Валентина Кисиль (90 кг) также стала серебряным призером чемпионата Европы по тяжелой атлетике. В.Кисиль с суммой 240 кг поднялась на вторую ступень пьедестала. В рывке нашей спортсменке покорилась штанга весом 110 кг, а в толчке 130 кг, что принесло ей соответственно "малую" золотую и серебряную награды.

Как сообщал УНН, чемпионом Европы от Украины стал Александр Пелешенко.