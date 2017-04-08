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Українські важкоатлети здобули срібні нагороди на чемпіонаті Європи

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Українські важкоатлети продовжили поповнювати скарбничку "жовто-блакитних" на чемпіонаті Європи, що триває в хорватському Спліті, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу НОК України.

Українець Дмитро Чумак (94 кг) здобув повний комплект нагород. Наш співвітчизник з сумою 388 кг став срібним призером змагань. За підкорення штанги вагою 174 кг в ривку спортсмен нагороджений "малою" бронзою, а "мале" золото українець отримав за поштовх в 214 кг.

Українка Валентина Кісіль (90 кг) також стала срібною призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики. В.Кісіль з сумою 240 кг піднялась на другу сходинку п'єдесталу. В ривку нашій спортсменці підкорилась штанга вагою 110 кг, а в поштовху 130 кг, що принесло їй відповідно "малу" золоту і срібну нагороди.

Як повідомляв УНН, чемпіоном Європи від України став Олександр Пєлєшенко.

Українські Національні Новини

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