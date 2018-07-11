Украинские туристы уже вторые сутки не могут вылететь из Турции

"По состоянию на 12:30 авиаперевозчиком Anda Air рейс SVV2162 самолета Анталия - Киев по техническим причинам перенесен на 17:30. Туроператор Join UP! организовал размещение туристов в гостинице Анталии", - говорится в сообщении.



Так, туристы должны были вылететь в 22:00 10 июля. Авиаперевозчик перенес рейс сначала на 5:30 11 июля, затем на 08:00.

Отмечено, что людей обеспечили напитками и горячим питанием. Также их поселили в отель, а как только аэропорт подтвердит время вылета, им будет обеспечен трансфер.



Напомним, сегодня в Киеве из-за проблем с двигателем после взлета пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку.



