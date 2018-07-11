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Украинские туристы уже вторые сутки не могут вылететь из Турции

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. Украинские туристы уже вторые сутки не могут вылететь в Киев из турецкого города Антальи. Об этом сообщает пресс-служба туроператора Join UP!, передает УНН.

"По состоянию на 12:30 авиаперевозчиком Anda Air рейс SVV2162 самолета Анталия - Киев по техническим причинам перенесен на 17:30. Туроператор Join UP! организовал размещение туристов в гостинице Анталии", - говорится в сообщении.

Так, туристы должны были вылететь в 22:00 10 июля. Авиаперевозчик перенес рейс сначала на 5:30 11 июля, затем на 08:00.
Отмечено, что людей обеспечили напитками и горячим питанием. Также их поселили в отель, а как только аэропорт подтвердит время вылета, им будет обеспечен трансфер.

Напомним, сегодня в Киеве из-за проблем с двигателем после взлета пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку.

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