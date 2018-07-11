Українські туристи вже другу добу не можуть вилетіти з Туреччини

"Станом на 12:30 авіаперевізником Anda Air рейс SVV2162 літака Анталія - Київ з технічних причин перенесений на 17:30. Туроператор Join UP! організував розміщення туристів у готелі Анталії", - йдеться у повідомленні.



Так, туристи мали вилетіти о 22:00 10 липня. Авіаперевізник переніс рейс спочатку на 05:30 11 липня, потім на 08:00.

Зазначено, що людей забезпечили напоями та гарячим харчуванням. Також їх поселили в готель, а як тільки аеропорт підтвердить час вильоту, їм буде забезпечено трансфер.



Нагадаємо, сьогодні у Києві через проблеми з двигуном після зльоту пасажирський літак був змушений здійснити аварійну посадку.



