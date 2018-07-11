Українські туристи вже другу добу не можуть вилетіти з Туреччини
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Українські туристи вже другу добу не можуть вилетіти до Києва з турецького міста Анталії. Про це повідомляє прес-служба туроператора Join UP!, передає УНН.
"Станом на 12:30 авіаперевізником Anda Air рейс SVV2162 літака Анталія - Київ з технічних причин перенесений на 17:30. Туроператор Join UP! організував розміщення туристів у готелі Анталії", - йдеться у повідомленні.
Так, туристи мали вилетіти о 22:00 10 липня. Авіаперевізник переніс рейс спочатку на 05:30 11 липня, потім на 08:00.
Зазначено, що людей забезпечили напоями та гарячим харчуванням. Також їх поселили в готель, а як тільки аеропорт підтвердить час вильоту, їм буде забезпечено трансфер.
Нагадаємо, сьогодні у Києві через проблеми з двигуном після зльоту пасажирський літак був змушений здійснити аварійну посадку.