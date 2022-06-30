Украинские спортсменки завоевали четыре медали этапа Бриллиантовой лиги в Стокгольме
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. В четверг, 30 июня, в Стокгольме прошел очередной этап Бриллиантовой лиги, где представительницы Украины четырежды поднялись на пьедестал. Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук завоевала серебряную медаль, передает УНН.
Детали
Легкоатлетка Бех-Романчук в секторе прыжков в длину заняла второе место с результатом 6,76 м. Это четвертая медаль Бех-Романчук на этапах Бриллиантовой лиги. Ниже четвертого места она не опускалась.
Еще одним "серебром" отличилась Юлия Левченко в секторе прыжков в высоту. Ей подчинилась планка на высоте 1 метр 93 сантиметра. Ирина Геращенко тоже преодолела эту высоту, но с большим количеством попыток. Она стала бронзовым призером.
Главной сенсацией соревнований стало непопадание на пьедестал лидера сезона Ярославы Магучих.
Украинка остановилась на отметке 1 метр 89 сантиметров. Она решила не прыгать 1.93, а высота 1.96 не подчинилась ей ни в одной из трех попыток. В итоге Ярослава стала пятой.
В беге на 400 метров с барьерами "бронзу" для Украины добыла в борьбе Анна Рыжикова. Она преодолела дистанцию за 54:33 секунды.
Напомним
Украина впервые в истории завоевала медаль чемпионата мира по плаванию на открытой воде – "бронзу" завоевал Михаил Романчук.