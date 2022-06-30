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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Українські спортсменки вибороли чотири медалі етапу Діамантової ліги в Стокгольмі

Українські спортсменки вибороли чотири медалі етапу Діамантової ліги в Стокгольмі

Київ • УНН

 • 99966 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. У четвер, 30 червня, у Стокгольмі пройшов черговий етап Діамантової ліги, де представниці України чотири рази піднялися на п'єдестал. Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук здобула срібну медаль, передає УНН.

Деталі

Легкоатлетка Бех-Романчук у секторі стрибків у довжину посіла друге місце з результатом 6,76 м. Це четверта медаль Бех-Романчук на етапах Діамантової ліги. Нижче четвертого місця вона не опускалася.

Ще одним "сріблом" відзначилася Юлія Левченко у секторі стрибків у висоту. Їй підкорилася планка на висоті 1 метр 93 сантиметри. Ірина Геращенко теж подолала цю висоту, але з більшою кількістю спроб. Вона стала бронзовою призеркою.

Головною сенсацією змагань стало непотрапляння на п’єдестал лідерки сезону Ярослави Магучіх.

Українка зупинилася на позначці 1 метр 89 сантиметрів. Вона вирішила не стрибати 1.93, а висота 1.96 не підкорилася їй у жодній з трьох спроб. В підсумку Ярослава стала п’ятою.

В бігу на 400 метрів з бар’єрами "бронзу" для України виборола Анна Рижикова. Вона подолала дистанцію за 54.33 секунди. 

Нагадаємо 

Україна вперше в історії здобула медаль чемпіонату світу з плавання на відкритій воді – "бронзу" виборов Михайло Романчук.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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